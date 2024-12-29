Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Ağbaba'nın cenazesi, daha sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Veli Ağbaba ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan yardımcıları Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu ve Ensar Aytekin, CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, milletvekilleri, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.