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        Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu, kaç TL? Diyanet açıkladı

        Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar için vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ayrı ücret belirlendi. Peki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:37
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        • 1

          Kurban kesim bedeli diyanet tarafından duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurbanın temelleri Hz. Adem'e kadar uzanan ve insanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi. Peki Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu, kaç TL?

        • 2

          KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?

          Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıkladı.

          VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

          İbadetler, bedeni, mali ve hem bedeni, hem mali olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadetler, ancak mükellef tarafından yerine getirilebilir; vekalet yoluyla başkasına yaptırılamaz.

          Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali ibadetlerde de asl olan, bunların bizzat mükellef tarafından yapılmasıdır. Ancak yükümlünün bu tür ibadetleri ifa etmekten aciz kalması durumunda, söz konusu ibadetleri vekâlet yoluyla yaptırması caizdir.

          Mali ibadetler ise, yükümlünün bizzat kendisinin yapmaktan aciz olup olmamasına bakılmaksızın vekalet yoluyla da yerine getirilebilir.

          Buna göre, mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür.

        • 3

          KURBAN BAĞIŞI NASIL VE NEREYE YAPILIR?

          Hayırseverlerin "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" web adresleri, TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerini duyuran Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini vakfa teslim edebileceklerini bildirdi.

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