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        Haberler Bilgi Gündem Vefa Küçük kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Vefa Küçük hayatı ve kariyeri

        Vefa Küçük kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Vefa Küçük biyografisi

        Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi günü başladı. İki gün sürecek olan toplantıda yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi. Fenerbahçe'de Divan Başkanlığı'na seçilen Vefa Küçük'ün hayatı ve kariyeri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Vefa Küçük kimdir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 20:43 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:44
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          Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olacağı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilki 8 Haziran tarihinde gerçekleşti. Kongre üyelerinin oylaması sonucunda Vefa Küçük kongre divan başkanlığına seçildi. Peki, "Vefa Küçük kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte Vefa Küçük'ün hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...

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          VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

          Vefa Küçük, 13 Mart 1943 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. İlkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığa yeniden başkan seçildi. 2018 yılında yapılan seçimle bu üyeliğini sürdürmüştür.

        • 3

          20 yılı aşkın süre Kocaeli Sanayi Odası’nda meclis üyeliği ve meclis başkanlığı ve TOBB Sanayi Konseyi üyeliği yapmıştır.

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