Vedat Muric, İngiltere yolcusu

İHA

Fenerbahçe'den 2020-2021 sezonu başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muric'e, İngiliz kulüpleri talip oldu. Sarı-lacivertlilerin de kiralamak istediği Kosovalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile Championship'den West Bromwich Albion devreye girdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre iki ekibin de Vedat'ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, sezon sonunda ise Muric'in performansına göre satın alma opsiyonunu kullanacakları belirtildi.

Vedat Muric, bu sezon Lazio formasıyla Seri A'da 11 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.