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Haberler Futbol İtalya Vedat Muric'in transferi olay yarattı! - Son dakika spor haberleri

Vedat Muric'in transferi olay yarattı!

Club Brugge'ün sağlık kontrollerinden sonra transferinden vazgeçtiği Vedat Muric için Lazio'nun FIFA'ya gideceği belirtildi. İtalyan kulübü, oyuncunun herhangi bir problemi olmadığını ve Club Brugge'ün sebepsiz bir şekilde transferden vazgeçtiğini belirtiyor

12.07.2022 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Vedat Muric'in transferi olay yarattı! - Son dakika spor haberleri

Club Brugge ve Lazio arasında Vedat Muric krizi yaşanıyor...

Brugge, transferi tamamlamak için Belçika'ya getirdiği Muric'ten sağlık kontrolleri sonrasında vazgeçti. Yaklaşık 10 milyon euro karşılığında gerçekeleşecek transfer iptal oldu.

İtalyan basınından çıkan haberlere göre; bu gelişmenin ardından Lazio oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirip herhangi bir problemi olmadığını tespit etti ve FIFA'ya gitmeye karar verdi. Lazio'nun Club Brugge'ü transferden sebepsiz yere vazgeçtiği için şikayet edeceği kaydedildi.

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