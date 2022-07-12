Club Brugge ve Lazio arasında Vedat Muric krizi yaşanıyor...

Brugge, transferi tamamlamak için Belçika'ya getirdiği Muric'ten sağlık kontrolleri sonrasında vazgeçti. Yaklaşık 10 milyon euro karşılığında gerçekeleşecek transfer iptal oldu.

İtalyan basınından çıkan haberlere göre; bu gelişmenin ardından Lazio oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirip herhangi bir problemi olmadığını tespit etti ve FIFA'ya gitmeye karar verdi. Lazio'nun Club Brugge'ü transferden sebepsiz yere vazgeçtiği için şikayet edeceği kaydedildi.