Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in peşine düşen son takım Manchester United oldu. Tottenham, Burnley ve Leicester’in ardından bir İngiliz daha Muriç yarışına katıldı. Solskjaer'in Muriç'i İngiltere-Kosova karşılaşmasında da stattan izlediğini yazan İngiliz basını, "Norveçli menajer Vedat'ı Rashford'a alternatif olarak düşünüyor. Yönetimden alınmasını istedi" ifadelerini kullandı. Frankfurt, Monaco ve Lazio'nun da takip ettiği Muriç için, Burnley’nin devre arasında yaptığı 21 milyon euro'luk teklif geri çevrilmişti.

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