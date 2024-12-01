MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Bir yarışmacı dün akşam son yemeğini yaptı. Zorlu mücadelelere sahne olan veda gecesinde, Kaan, Şirin, Semih ve Kerem en başarılı tabağı yapmak için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Günün sonunda en başarız tabağı yapan yarışmacı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Aralık 2024 MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...