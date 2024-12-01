MasterChef Türkiye'de veda gecesi! 1 Aralık MasterChef kim elendi, kim gitti?
MasterChef'te eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. İki etaplı final şeklinde oynanacak eleme oyununda, ilk etapta şefler yarışmacılardan 'konjac pirinci' ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi, ikinci etabın konusu ise 'Duxelle Pirzola' oldu. Peki, MasterChef kim elendi? İşte 1 Aralık 2024 Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden isim...
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MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Bir yarışmacı dün akşam son yemeğini yaptı. Zorlu mücadelelere sahne olan veda gecesinde, Kaan, Şirin, Semih ve Kerem en başarılı tabağı yapmak için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Günün sonunda en başarız tabağı yapan yarışmacı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Aralık 2024 MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Kaan
Şirin
Semih
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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. İki etaplı finalin ardından şeflerin yarışmacılara puanlaması;
Kerem
38
Semih
35
Şirin
33
Kaan
32 puan oldu
Bu sonuca göre şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (29 KASIM)
MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim Onur oldu.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?
MasterChef'te elenen son isim Muratcan olmuştu.