16 Temmuz 1969 hayata gözlerini yuman Türk havacılığının duayen ismi Hürkuş, vefatının 52. yılında hayırla anılıyor.

Amcasının fotoğraf arşivinde ona ait fotoğraf ve yazıları bularak, araştırmalara başlayan Gürer, önce Hürkuş'un kızlarına daha sonra da diğer ipuçlarına ulaştı.

2007 yılında kurdukları dernek çalışmalarıyla 30 bine yakın veriye ulaşan, Hürkuş uçaklarını birebir yapabilmek için müze üzerinde çalışmaya devam eden Gürer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gürer, Vecihi Hürkuş'un ilk yerli uçağının yanı sıra birçok girişimde bulunduğunu, uçaklarının iniş takımlarını değiştirerek, onları deniz uçağı olarak kullandığını söyledi.

Hürkuş'un denizde kullanılabilecek su kızağı araçları, planörler ve kabinli yolcu uçakları gibi projelerini hayata geçirdiğini dile getiren Gürer, Hürkuş'un 1923'te Yunanlılardan kalan uçak malzemelerinin parçalarıyla ilk uçağı Vecihi K-VI'yı yaptıktan sonra birçok uçak ürettiğini bildirdi.