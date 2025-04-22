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        Haberler Dünya Vatikan'dan Papa paylaşımı: Açık tabut içindeki görüntüsü paylaşıldı | Dış Haberler

        Vatikan'dan Papa paylaşımı: Açık tabut içindeki görüntüsü paylaşıldı

        Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in açık tabuttaki ilk görüntüsünü paylaştı. Ayrıca Papa'nın cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenleneceğini bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:57
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        Vatikan'dan Papa paylaşımı
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        Vatikan, dün sabah 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in açık tabuttaki ilk görüntüsünü paylaştı.

        Vatikan Haber Ajansı, "Tören sırasında ölüm bildirgesi yüksek sesle okundu. Bildirge, Kardinal Farrell tarafından okundu ve tören yaklaşık bir saat sürdü." ifadelerini kullandı.

        Papa Francis'in tabutunun Aziz Petrus Bazilikası'nda halka açık olarak sergilenmesi bekleniyor.

        Vatikan ayrıca Papa'nın cenaze törenine dair detayları da paylaştı. Papa Francis'in cenaze töreni 26 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılacak.

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        ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

        Vatikan, Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.

        Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

        PAPA'NIN ODALARI MÜHÜRLENDİ

        Papa'nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi.

        VASİYETİ DE PAYLAŞILDI

        Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı.

        Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

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        Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.

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