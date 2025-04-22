Papa Francis hayatını kaybetti: Dünyanın dört bir yanında anıldı

"Bugün dünyanın dört bir yanında bu büyük kaybın acısını yaşayanlara Tanrı teselli versin. Papa Franciscus'un anısına ve yaşamındaki misyona saygıyla, Brezilya'da yedi günlük ulusal yas ilan ediyorum." ifadelerini kullanan Lula da Silva, bu süre boyunca tüm kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini bildirdi.