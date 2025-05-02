Vatikan'da yeni Papa seçimi 7 Mayıs'ta başlayacak: Gizli oylama hakkında 8 gerçek

Tarihin en uzun Konklav'ı

13. yüzyılda, Papa IV. Clement'in halefini seçmek neredeyse üç yıl sürdü, tam olarak bin 6 gün, ve bu Katolik Kilisesi tarihindeki en uzun Konklav oldu.

Papa Gregory X'i seçen gizli oylama Kasım 1268'den Eylül 1271'e kadar sürdü. Bu, iki ana jeopolitik ortaçağ grubunun destekçileri arasındaki uzun bir mücadeleden sonra, "uzlaşma" yoluyla papalık seçiminin ilk örneğiydi.