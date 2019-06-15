İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Sofular köyüne gelen üç kişi edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

BOĞULDUKLARI TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre üç arkadaştan biri son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.