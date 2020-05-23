Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Ramazan Bayramı mesajı

AA

Perinçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Üreticilerin umutlarını, sağlık çalışanlarımızın fedakarlığını, işçimizin ve kamu emekçimizin alın teri verimini, çiftçimizin harman sevincini, çarşılarımızın şenliğini, gençliğimizin Atatürk devrimine bağlılığını, sanayici ve tüccarımızın bereketini, emeklimizin huzur ve barış özlemini, Mehmetçiğimizin ve polisimizin öz güven ve cesaretini, Anadolu ve Trakyamızın yüksek ahlakını ve erdemlerini, komşularımızın kardeşliğini, ufukta görünen kamucu ve paylaşmacı insanlığın barışını, Asya’nın çağdaş uygarlık atağını ve bütün milletimizin başı dik yaşama kararını onurla, gururla, şenlikle paylaşacağımız nice bayramlar dileğiyle Türk milletinin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlarım."