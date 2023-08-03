Varlığına bile inanamayacağınız 7 tuhaf diyet

SON ŞANS DİYETİ

Dr. Robert Linn, 1970'lerin ortalarında tüm zamanların en garip diyetlerinden birini yarattı. Programında, insanlar günde birkaç kez Prolinn adlı sıvı bir protein dışında hiçbir şey verilmedi. Bu karışım, tatlandırıcılar ve yapay tatlandırıcılar ile birleştirilmiş ve önceden sindirilmiş hayvan derileri, tendonlar ve mezbaha yan ürünleriydi. Birkaç kişi bu diyet yüzünden öldükten sonra Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi.

Önemli not: Bu diyetlerin tamamı insan sağlığı için tehlikelidir. Kesinlikle denemeyiniz.

Kaynak: Forbes, Benzinga, Cosmopolitan, The Fact Site