Varlığına bile inanamayacağınız 7 tuhaf diyet
Zayıflamak için her dönem farklı bir diyet popüler olmuştur ancak bazıları o kadar tuhaf ki o zamanlar için bile bunların nasıl sağlıklı olarak algılandığını anlamak zor. İşte, bir dönemin tehlikeli olduğu kadar tuhaf diyetleri...
- 1
BUZ DİYETİ
Buz diyetinde kilo vermek için her gün bir litre buz yemek gerekiyor. Hatta çiğnemek yerine ağızda erimesinin kalori yaktırdığı öne sürülüyor. Elbette, hem diyet de hem de normal zamanda su içmek önemlidir ancak buz tüketmenin, kilo vermeye herhangi bir yardımı yoktur.
- 2
PAMUK TOPLARI DİYETİ
Bazı model ve dansçılar formunu korumak ve aynı zamanda tok hissetmek için pamuk toplarını, yemek gibi yedikleri bir diyet uyguluyor. Doktorlar, pamuğun sindirilemediğini ve bunun kişiye büyük zararlar verdiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
- 3
BEBEK MAMASI DİYETİ
Adından da anlaışlacağı üzerine bu diyette normal bir öğün yerine bebek maması tüketiliyor. Bu aşırı diyetin versiyonlarına göre günde 10 ile 14 kavanoz bebek maması yenebiliyor.
-
- 4
DONDURMA DİYETİ
Dondurma diyetini uygulayan bir kişi, günde bir kere normal bir öğün yedikten sonra günün kalanında hindistan cevizi kreması ve baldan yapılan beş kiloluk bir dondurma yemek durumunda kalır. Kalori açığı verildiği takdirde herkes zayıflar ancak bu tarz bir beslenme besin kaybına yol açarak daha büyük sorunlara neden olabilir.
- 5
FLETCHER DİYETİ
1900'lerde Horace Flecther tarafından ortaya atılan diyet, her lokmanın yaklaşık 100 kez çiğnenmesi gerektiğini iddia ediyor. Çiğneme işleminden sonra hâlâ katı olarak kalan yiyecekler varsa bunlar tükürülüyor ve yalnızca sıvı forma gelenler yutuluyor.
- 6
SON ŞANS DİYETİ
Dr. Robert Linn, 1970'lerin ortalarında tüm zamanların en garip diyetlerinden birini yarattı. Programında, insanlar günde birkaç kez Prolinn adlı sıvı bir protein dışında hiçbir şey verilmedi. Bu karışım, tatlandırıcılar ve yapay tatlandırıcılar ile birleştirilmiş ve önceden sindirilmiş hayvan derileri, tendonlar ve mezbaha yan ürünleriydi. Birkaç kişi bu diyet yüzünden öldükten sonra Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi.
Önemli not: Bu diyetlerin tamamı insan sağlığı için tehlikelidir. Kesinlikle denemeyiniz.
Kaynak: Forbes, Benzinga, Cosmopolitan, The Fact Site
-