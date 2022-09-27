Toplardamarlarsa ise kan aşağıdan yukarı doğru gitmekte iken damar içerisinde kapakçıklar bozulduğundan kan geri kaçmaya başlamaktadır. Toplardamarlar ise basınç oluşturmakta ve deforme oluşturmaktadır. Damar deforme olduğunda ise kaçak artmakta ve kısır döngü devam etmektedir. Peki, varise iyi gelen şeyler nelerdir, varise iyi gelen bitkiler nelerdir?
Varise İyi Gelen Şeyler
Varis tedavisinde farlı yöntemlere başvurulabilmektedir. Uygulanan tıbbi tedavilerin yanı sıra bazı doğal yöntemler de bulunmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:
- Ekinezya
- Guggul
- Maydanoz suyu
- At kuyruğu çayı
- At kestanesi
- Hamamelis
- Adaçayı
- Çobanpüskülü
Bunların doğru ve düzenli kullanımı olumlu etkileri doğurabilmektedir. Fakat uzman bir hekime danışılarak kullanılması önerilmektedir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar veya alerji gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.
Varise İyi Gelen Bitkiler
Varis tedavisi için bazı kişiler bitkisel yöntemlere başvurmaktadır. Ancak bitkisel yöntemler ile tedavi tamamen gerçekleştirilememektedir. Bitkisel yöntemler daha çok yardımcı etken olarak fayda gösterebilmektedir. Varise iyi gelen yiyecekler ve varise iyi gelen yağlar da aynı şekilde yardımcı etkenler olarak bilinmektedir. Kesin tedavi için uzman bir hekim tarafından muayene gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle net bir sonuç elde edilebilmektedir. Varisin geçmesine yardımcı olan bitkiler arasında şunlar yer almaktadır:
- Maydanoz
- Lavanta
- Çoban püskülü
- Adaçayı
- Hamamelis
- Elma sirkesi
Varise İyi Gelen Yiyecekler
Hemen her hastalıkta olduğu gibi varis sorununda da yiyeceklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğru bir beslenme ile pek çok hastalığın ilerlemesi yavaşlatılmaktadır. Varis için önerilen yiyecekler arasında şunlar yer almaktadır:
- Elma kabuğu
- Karabuğday
- Üzüm
- Kiraz
- Yeşil çay
- İncir
- Soğan
- Narenciye
- Kuşkonmaz
- Yaban mersini
- Su teresi
- Pancar
- Biberiye
- Zencefil
- Yeşil yapraklı sebzeler
Bunların yanı sıra rafine karbonhidrat içeren besinlerin, şeker eklenen gıdaların, alkolün ve konserve ürünlerin kullanılmaması önerilmektedir. Son olarak tuzlu ürünlerin tüketiminin azaltılması gerekmektedir.
Varise İyi Gelen Yağlar
Bitkisel ürünler varis oluşumunu kesin bir şekilde engellemektedir ve varisi ortadan kaldırmamaktadır. Ancak varisten kaynaklanan yakınmaları engellemektedir. Bitkisel yağlar ile bölgeye masaj yapılması rahatlama sağlanmasına neden olmaktadır. Fakat bu yağlar dikkatli kullanılması önerilmektedir. Varisin yakınmalarının hafifleten yağlar arasında şunlar yer almaktadır:
- Lavanta yağı
- Biberiye yağı
- At kestanesi yağı
- Deniz çamı kabuğu ekstresi yağı
- Üzüm çekirdeği yağı
- Ölmez otu yağı
Varise İyi Gelen Meyveler
Bazı gıdaların tüketiminin varis oluşumuna iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle varise iyi gelen yiyecekler ve yağlar merak edilmektedir. Yiyecekler arasında bazı meyvelerinde varis için faydalı olduğu gözlemlenmektedir. Bu meyveler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Elma kabuğu
- Kiraz
- Üzüm
- İncir
- Turunçgiller
Evde Varis Tedavisi
Evde varisin kesin olarak tedavi edilebilmesi mümkün değildir. Fakat bu yöntemler kişinin rahatlamasına neden olabilmektedir. Evde uygulanan öne çıkan yöntemlerden birinde elma sirkesi kullanılmaktadır. Pamuklu bir kez elma sirkesi ile ıslatılıp ardından varisin bulunduğu bölgeye sürülmektedir. Bu bez bölgede belirli bir süre bekletilmekte ve ardından temizlenmektedir.
Evde Varis Nasıl Geçer
Evde varisi kesin olarak geçirebilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak varisten kaynaklanan bazı durumlar evde uygulanacak birkaç yöntem ile hafifletilebilmektedir. Özellikle elma sirkesi ve bitkisel yağlar bu konuda ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda beslenmeye de dikkat edilmesi önerilenler arasında yer almaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!