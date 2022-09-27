Toplardamarlarsa ise kan aşağıdan yukarı doğru gitmekte iken damar içerisinde kapakçıklar bozulduğundan kan geri kaçmaya başlamaktadır. Toplardamarlar ise basınç oluşturmakta ve deforme oluşturmaktadır. Damar deforme olduğunda ise kaçak artmakta ve kısır döngü devam etmektedir. Peki, varise iyi gelen şeyler nelerdir, varise iyi gelen bitkiler nelerdir?

Varise İyi Gelen Şeyler

Varis tedavisinde farlı yöntemlere başvurulabilmektedir. Uygulanan tıbbi tedavilerin yanı sıra bazı doğal yöntemler de bulunmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Ekinezya

Guggul

Maydanoz suyu

At kuyruğu çayı

At kestanesi

Hamamelis

Adaçayı

Çobanpüskülü

Bunların doğru ve düzenli kullanımı olumlu etkileri doğurabilmektedir. Fakat uzman bir hekime danışılarak kullanılması önerilmektedir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar veya alerji gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Varise İyi Gelen Bitkiler

Varis tedavisi için bazı kişiler bitkisel yöntemlere başvurmaktadır. Ancak bitkisel yöntemler ile tedavi tamamen gerçekleştirilememektedir. Bitkisel yöntemler daha çok yardımcı etken olarak fayda gösterebilmektedir. Varise iyi gelen yiyecekler ve varise iyi gelen yağlar da aynı şekilde yardımcı etkenler olarak bilinmektedir. Kesin tedavi için uzman bir hekim tarafından muayene gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle net bir sonuç elde edilebilmektedir. Varisin geçmesine yardımcı olan bitkiler arasında şunlar yer almaktadır:

Maydanoz

Lavanta

Çoban püskülü

Adaçayı

Hamamelis

Elma sirkesi

Varise İyi Gelen Yiyecekler

Hemen her hastalıkta olduğu gibi varis sorununda da yiyeceklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğru bir beslenme ile pek çok hastalığın ilerlemesi yavaşlatılmaktadır. Varis için önerilen yiyecekler arasında şunlar yer almaktadır:

Elma kabuğu

Karabuğday

Üzüm

Kiraz

Yeşil çay

İncir

Soğan

Narenciye

Kuşkonmaz

Yaban mersini

Su teresi

Pancar

Biberiye

Zencefil

Yeşil yapraklı sebzeler

Bunların yanı sıra rafine karbonhidrat içeren besinlerin, şeker eklenen gıdaların, alkolün ve konserve ürünlerin kullanılmaması önerilmektedir. Son olarak tuzlu ürünlerin tüketiminin azaltılması gerekmektedir.

Varise İyi Gelen Yağlar

Bitkisel ürünler varis oluşumunu kesin bir şekilde engellemektedir ve varisi ortadan kaldırmamaktadır. Ancak varisten kaynaklanan yakınmaları engellemektedir. Bitkisel yağlar ile bölgeye masaj yapılması rahatlama sağlanmasına neden olmaktadır. Fakat bu yağlar dikkatli kullanılması önerilmektedir. Varisin yakınmalarının hafifleten yağlar arasında şunlar yer almaktadır:

Lavanta yağı

Biberiye yağı

At kestanesi yağı

Deniz çamı kabuğu ekstresi yağı

Üzüm çekirdeği yağı

Ölmez otu yağı

Varise İyi Gelen Meyveler

Bazı gıdaların tüketiminin varis oluşumuna iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle varise iyi gelen yiyecekler ve yağlar merak edilmektedir. Yiyecekler arasında bazı meyvelerinde varis için faydalı olduğu gözlemlenmektedir. Bu meyveler şu şekilde sıralanmaktadır:

Elma kabuğu

Kiraz

Üzüm

İncir

Turunçgiller

Evde Varis Tedavisi

Evde varisin kesin olarak tedavi edilebilmesi mümkün değildir. Fakat bu yöntemler kişinin rahatlamasına neden olabilmektedir. Evde uygulanan öne çıkan yöntemlerden birinde elma sirkesi kullanılmaktadır. Pamuklu bir kez elma sirkesi ile ıslatılıp ardından varisin bulunduğu bölgeye sürülmektedir. Bu bez bölgede belirli bir süre bekletilmekte ve ardından temizlenmektedir.

Evde Varis Nasıl Geçer

Evde varisi kesin olarak geçirebilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak varisten kaynaklanan bazı durumlar evde uygulanacak birkaç yöntem ile hafifletilebilmektedir. Özellikle elma sirkesi ve bitkisel yağlar bu konuda ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda beslenmeye de dikkat edilmesi önerilenler arasında yer almaktadır.