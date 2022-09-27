Bununla birlikte altta yatan bazı hastalıklarda yine bu sorunu oluşturabilmektedir. Böyle bir durumda ise kişiler sorunu gidermek amacıyla bazı yöntemlere başvurabilmektedir.

Evde hazırlanan doğal kürler ve bazı ilaçların kullanılması ile birlikte bu sivilceler giderilebilmektedir. Sivilceler eğer uzun süre duruyor ve giderilemiyor ise mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Peki, sırttaki sivilcelere iyi gelen yağlar, sırttaki sivilcelere iyi gelen sabunlar nelerdir?

Sırttaki Sivilcelere İyi Gelen Yağlar

Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen bu sivilceler kişilerin rahatsızlık hissi yaşamasına neden olabilmektedir. Ancak bazı yağlar bu sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olabilmektedir. Yağlar düzgün ve düzenli kullanımı ile birlikte zamanla sivilceler ortadan kaybolabilmektedir. Fakat bu yağların kullanımından önce mutlaka bir uzman hekime danışılması gerekmektedir. Bu sayede yağlar daha güvenilir bir şekilde kullanılabilmektedir. Sırttaki sivilcelere iyi gelen yağlar arasında şunlar yer almaktadır:

Çay ağacı yağı

Kuşburnu yağı

Kekik yağı

Lavanta yağı

Neroli yağı

Biberiye yağı

Sırttaki Sivilcelere İyi Gelen Sabunlar

Sırtta oluşan sivilceler genelde ergenlik döneminde ortaya çıkan hormonal değişimlerden dolayı oluşum göstermektedir. Bunun yanı sıra uyku düzensizliği ve stres gibi faktörlerde oluşumuna neden olabilmektedir. Aynı zamanda düzensiz ve aşırı yağlı beslenme de yine sivilcelerin oluşmasına ortam hazırlamaktadır. Fakat bazen alttan yatan karaciğer vb. hastalıklarda yine neden olan etkenlerden biri olarak gözlemlenmektedir. Bu sivilcelere iyi gelen bazı sabunlar bulunmaktadır. Sabunların doğru ve düzgün bir şekilde kullanılması zaman içerisinde sivilcelerin geçmesine neden olmaktadır. Bu sabunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Defne sabunu

Bıttım sabunu

Doğal zeytinyağı sabunu

Kükürt sabunu

Ardıç sabunu

Kayısı sabunu

Sırttaki Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer?

Birçok kişinin sırtında sivilce oluşumu gözlemlenmektedir. Bu sivilceler rahatsızlık verdiğinden dolayı doğal çözüm yöntemleri aranmaktadır. Sırttaki sivilceler için doğal çözüm önerileri arasında birçok farklı madde yer almaktadır. Bazı doğal sabunların ve yağların bu sivilcelere iyi geldiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin yaşam tarzını da değiştirmesi gerekmektedir. Çünkü dengesiz ve yağlı beslenme tarzı sivilcelerin artmasına neden olmaktadır.

Doğal yöntemlerin ise mutlaka uzman bir hekime danışılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer doğal yöntemler herhangi bir iyileşme göstermiyor ise doktor kontrolü altında tedavi uygulanması önerilmektedir. Sivilce oluşumuna neden olan durumun bulunması gerekmektedir. Altta yatan bir hastalıktan dolayı oluşabilen bu sivilcelerin nedeni bulunarak buna uygun bir tedavi gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Sırttaki Sivilceye İyi Gelen Şeyler

Özellikle düzenli beslenme ve aşırı yağlı besinlerden kaçınılması gerekmektedir. Bunun sonucunda sivilce oluşumunda azalma görülebilmektedir. Aynı zamanda evde uygulanabilecek bazı kürler ile azalma sağlanabilmektedir. Bu dönemde mutlaka doktor kontrolü gerekmektedir. Uzman bir hekimin önerileri ile birlikte sivilceler giderilebilmektedir. Sırttaki sivilce lekeleri nasıl geçer sorunun sıkça sorulduğu bu dönemde kişilerin stresten de uzak durması önerilmektedir. Çünkü stres sivilce oluşumuna yol açan faktörler arasında yer almaktadır.

Sırttaki Sivilceler İçin Doğal Çözüm Önerileri

Çay ağacı yağı, yumurta akı, karbonat, yoğurt limon maskesi gibi doğal yöntemler sivilce oluşumunu önleyebilmektedir. Bununla birlikte karbonat limon maskesi ve kil maskesi de yine sivilcelere iyi geldiği bilinen öneriler arasında yer almaktadır. Fakat bu önerilen doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir.