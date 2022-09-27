Bununla birlikte altta yatan bazı hastalıklarda yine bu sorunu oluşturabilmektedir. Böyle bir durumda ise kişiler sorunu gidermek amacıyla bazı yöntemlere başvurabilmektedir.
Evde hazırlanan doğal kürler ve bazı ilaçların kullanılması ile birlikte bu sivilceler giderilebilmektedir. Sivilceler eğer uzun süre duruyor ve giderilemiyor ise mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Peki, sırttaki sivilcelere iyi gelen yağlar, sırttaki sivilcelere iyi gelen sabunlar nelerdir?
Sırttaki Sivilcelere İyi Gelen Yağlar
Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen bu sivilceler kişilerin rahatsızlık hissi yaşamasına neden olabilmektedir. Ancak bazı yağlar bu sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olabilmektedir. Yağlar düzgün ve düzenli kullanımı ile birlikte zamanla sivilceler ortadan kaybolabilmektedir. Fakat bu yağların kullanımından önce mutlaka bir uzman hekime danışılması gerekmektedir. Bu sayede yağlar daha güvenilir bir şekilde kullanılabilmektedir. Sırttaki sivilcelere iyi gelen yağlar arasında şunlar yer almaktadır:
- Çay ağacı yağı
- Kuşburnu yağı
- Kekik yağı
- Lavanta yağı
- Neroli yağı
- Biberiye yağı
Sırttaki Sivilcelere İyi Gelen Sabunlar
Sırtta oluşan sivilceler genelde ergenlik döneminde ortaya çıkan hormonal değişimlerden dolayı oluşum göstermektedir. Bunun yanı sıra uyku düzensizliği ve stres gibi faktörlerde oluşumuna neden olabilmektedir. Aynı zamanda düzensiz ve aşırı yağlı beslenme de yine sivilcelerin oluşmasına ortam hazırlamaktadır. Fakat bazen alttan yatan karaciğer vb. hastalıklarda yine neden olan etkenlerden biri olarak gözlemlenmektedir. Bu sivilcelere iyi gelen bazı sabunlar bulunmaktadır. Sabunların doğru ve düzgün bir şekilde kullanılması zaman içerisinde sivilcelerin geçmesine neden olmaktadır. Bu sabunlar arasında şunlar yer almaktadır:
- Defne sabunu
- Bıttım sabunu
- Doğal zeytinyağı sabunu
- Kükürt sabunu
- Ardıç sabunu
- Kayısı sabunu
Sırttaki Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer?
Birçok kişinin sırtında sivilce oluşumu gözlemlenmektedir. Bu sivilceler rahatsızlık verdiğinden dolayı doğal çözüm yöntemleri aranmaktadır. Sırttaki sivilceler için doğal çözüm önerileri arasında birçok farklı madde yer almaktadır. Bazı doğal sabunların ve yağların bu sivilcelere iyi geldiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin yaşam tarzını da değiştirmesi gerekmektedir. Çünkü dengesiz ve yağlı beslenme tarzı sivilcelerin artmasına neden olmaktadır.
Doğal yöntemlerin ise mutlaka uzman bir hekime danışılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer doğal yöntemler herhangi bir iyileşme göstermiyor ise doktor kontrolü altında tedavi uygulanması önerilmektedir. Sivilce oluşumuna neden olan durumun bulunması gerekmektedir. Altta yatan bir hastalıktan dolayı oluşabilen bu sivilcelerin nedeni bulunarak buna uygun bir tedavi gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
Sırttaki Sivilceye İyi Gelen Şeyler
Özellikle düzenli beslenme ve aşırı yağlı besinlerden kaçınılması gerekmektedir. Bunun sonucunda sivilce oluşumunda azalma görülebilmektedir. Aynı zamanda evde uygulanabilecek bazı kürler ile azalma sağlanabilmektedir. Bu dönemde mutlaka doktor kontrolü gerekmektedir. Uzman bir hekimin önerileri ile birlikte sivilceler giderilebilmektedir. Sırttaki sivilce lekeleri nasıl geçer sorunun sıkça sorulduğu bu dönemde kişilerin stresten de uzak durması önerilmektedir. Çünkü stres sivilce oluşumuna yol açan faktörler arasında yer almaktadır.
Sırttaki Sivilceler İçin Doğal Çözüm Önerileri
Çay ağacı yağı, yumurta akı, karbonat, yoğurt limon maskesi gibi doğal yöntemler sivilce oluşumunu önleyebilmektedir. Bununla birlikte karbonat limon maskesi ve kil maskesi de yine sivilcelere iyi geldiği bilinen öneriler arasında yer almaktadır. Fakat bu önerilen doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!