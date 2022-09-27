Sırtta Sivilce Neden Çıkar, Nasıl Geçer? Sırttaki Sivilcelere Ne İyi Gelir?

Sırtta oluşan sivilceler baş gösterdiğinde ve uzun bir süre geçmediğinde mutlaka uzman bir hekime başvurulması ve tedavi edilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda altta yatan başka bir hastalığın olup olmadığına dair detaylı araştırma yapılması gerekmektedir. Birçok insanda meydana gelen bu sivilceler oldukça merak edilmektedir. Peki, sivilce neden çıkar, sırttaki sivilce nasıl geçer?

Sırtta Sivilce Neden Çıkar?

Genelde ergenlik döneminde pek çok insanın yüzünde sivilce oluşmaya başlamaktadır. Yüz dışında sırt bölgesinde de sivilceler oluşmaya başlamakta ve en az yüz bölgesi kadar kişinin rahatsız hissetmesine neden olmaktadır. Sırt kısmında çıkan sivilcelerin nedeni ise cilt yüzeyinin bakteriler tarafından tıkanmasından kaynaklanmaktadır. Tıpkı yüz bölgesinde olduğu gibi sırt bölgesinde de yağlanma oluşmaktadır. Cildin yağlanması ise sivilce oluşumunu arttırmaktadır. Ölü olan deri hücreler bakteriler ile birleştiğinde gözeneklerin tıkanmasına yol açmakta ve böylelikle sivilce oluşmasına neden olmaktadır.

Sırtta çıkan sivilcenin bir diğer sebebi ise karaciğer yağlanması olarak bilinmektedir. Karaciğer yağlanması gibi bir sorun yaşayan kişilerin sırtında genelde sivilce oluşmaktadır. Sağlık beslenme, dar giyinme, yağlı besinlerin tüketimi de sivilce oluşmasına neden olmaktadır. Sırttaki sivilce nasıl geçer sorusu ise birçok kişi tarafından sık merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Sırttaki Sivilce Nasıl Geçer?

Sırtta oluşan sivilcelerin iyileşmesi için bazı öneriler söylenmektedir. Pek çok kişi tarafından merak edilen öneriler şu şekilde sıralanmaktadır:

Cildin her gün hafif sabunlu su ile temizlenmesi gerekmektedir.

Günlük olarak saçın uygun saç ürünleri ile birlikte yıkanması ve terleme gerçekleştiğinde mutlaka duş alınması önerilmektedir.

Saçın sırt ile temasını engellemek ve cildin yağlanmasını engellemek.

Kullanılan makyaj ürünlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tüketilen besinlerin aşırı yağlı olmamasına özen gösterilmesi önerilmektedir.

Cildin tahriş olmasına neden olan ürünlerin kullanımından vazgeçilmesi gerekmektedir.

Sırtta Sivilcelere Ne İyi Gelir?

Stres, ergenlik dönemi, kötü beslenme vb. pek çok nedenden dolayı sırtta sivilce oluşumu meydana gelebilmektedir. Burada oluşan sivilcelerin giderilmesi için birçok öneri bulunmaktadır. Bu öneriler ise oldukça kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. Sırtta çıkan sivilcelere iyi gelen şeyler şu şekilde sıralanmaktadır:

Kaya tuzu ve esmer şeker ile uygulanan peeling

Çay ağacı yağı

Bal

Elma sirkesi

Lavanta yağı

Karbonat

Yulaf ezmesi

Bu ürünlerden birini kullanarak oluşan sivilcelerden kurtulabilirsiniz. Fakat mutlaka uzman bir hekime danışarak tedavi için yardım alınması gerekmektedir. Çünkü altta yatan bazı hastalıklar da ciltte sivilce oluşmasına neden olabilmektedir.

Erkekte Sırtta Sivilce Neden Olur?

Erkekte sırtta sivilce oluşumunun nedenleri arasında birçok durum yer almaktadır. Bunlardan ilki ve temel olanı gözeneklerin tıkanması olarak tanımlanmaktadır. Eğer çok fazla çıkıyor ve iyileşmiyorsa altta yatan başka bir hastalık da olabilmektedir. Bundan dolayı mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Gözenek tıkanıklığından dolayı oluşan sırtta sivilcelere ne iyi gelir sorusuna bazı doğal yöntemler ile cevap verilmektedir.

En sık kullanılan yöntemlerden biri limon ve yoğurt kürü olarak bilinmektedir. Bu kürün uygulanması ile birlikte sivilcelerde iyileşmeler gözlemlenebilmektedir. Bir diğer yöntem de ise çay ağacı yağı sürülmektedir. Aynı zamanda bal, elma sirkesi veya lavanta yağı gibi maddelerinde sivilcelere iyi geldiği bilinmektedir.