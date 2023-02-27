Varis Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Varis Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Bu yazıyı okuduktan sonra ne öğreneceksiniz? Varis ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Varis ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer, nasıl daha hızlı iyileşebilirsiniz? Hemen okuyun ve öğrenin.

Varis Ameliyatı Sonrası Beslenme Düzeni

Varis ameliyatları sonrasında beslenme düzeni iyileşme sürecinizi etkiliyor. Bu sebeple neler yemeniz gerektiğini de bilmelisiniz.

Tam tahılları tüketmelisiniz.

Zeytinyağı

Protein kaynaklı ürünler

Meyveler ve sebzeler

Kuru yemişler tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak bol su içmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Her ameliyat sonrasında vücudunuz su kaybedecek ve bu sebeple de kaybolan suları tekrar kazanmanız gerekiyor. O yüzden gün içerisinde bol su içmeyi ihmal etmeyin.

Her aldığınız gıda vücudunuzu etkileyecek. Bu sebeple varislerin hızlı iyileşebilmesi için bol sıvının yanı sıra kalsiyum ağırlıklı da beslenebilirsiniz.

Varis Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Varis ameliyatı sonrası iyileşme süreci çok fazla etkene göre farklılık gösterebilir. Normal şartlarda eğer bir sorun oluşmadıysa ve ameliyat başarılı geçtiyse bir hafta sonrasında iyileşmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda ağrılarınız olabilir ama bunların normal olduğunu unutmayın.

Bir diğer önemli bilgiye de geçebiliriz. Varis ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer? Yine ameliyatın zorluk derecesine bağlı olarak bu süre değişecektir. Eğer büyük varisler için bir ameliyat olduysa 2 ya da 3 hafta boyunca ağrı yaşayabilirsiniz. Ama orta boy varis için ameliyat yapıldıysa hafif bir ağrı hissedebilirsiniz ve bu da ortalama 1 hafta sürecektir.

Bu süreçte ağrılarınızı azaltmak için size verilen ilaçları kullanmalısınız ve varis alınan bölgeyi çok fazla zorlamamalısınız. Bunu yapmazsanız ve sürekli hareket ederseniz, iyileşme sürecinizi uzatırsınız. Böyle olsun da istemezsiniz.

Varis Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Varis ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler dediğimizde neler yapmamanız gerektiğini de çok iyi biliyor olmalısınız. Böylece daha fazla dikkat edebilirsiniz ve rahatça iyileşme sürecinizi atlatırsınız.

Öncelikle ilk zamanlar tempolu yürüyüşler yapmalısınız ve bunu unutmamalısınız.

İlk hafta boyunca kesinlikle ağır kaldırmaktan uzak durun.

Ayrıca varis ameliyatı sonrası banyo yapmamalısınız. Özellikle ilk hafta sıcak sudan uzak durun.

Hamama gitmeyin, sıcak iyi gelmeyecektir.

Çok fazla ayakta durmamalısınız. Dinlenmeniz gerekiyor.

Varisin tekrarlamaması için başka nelere dikkat etmeniz gerektiğini doktorunuz size detaylı bir şekilde söyleyecektir. Bunlara kulak vermelisiniz.

Genel olarak başlıca kuralların bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca varis ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye merak edildiğini de biliyoruz. Hemen bunun da cevabını sizlere aktaralım: Ameliyatın ardından ilk dört gün içerisinde enfeksiyon görülme ihtimali çok yüksektir. Özellikle ameliyat olduğunuz bölgede kızarıklık, deri renginde pembe ya da kırmızı renk değişiklikleri, ödem, ağrı ve şişlik gibi belirtiler varsa kesinlikle enfeksiyon vardır. Bu durumda da ilk yapmanız gereken şey, doktorunuzla iletişime geçmektir. Böylece onlar size müdahale edecek ve enfeksiyonun geçmesi için gereken müdahaleleri de yapacaklar.

İşte sizlere bütün detaylarıyla varis ameliyatı sonrası yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gerekenler neler bunları aktardık. Eğer varis ameliyatı olduysanız sonraki sürecin ne kadar önemli olduğunu da anlamış olmalısınız. Böylece önlemlerinizi daha iyi almış olacaksınız ve sonraki zaman dilimini rahatlıkla geçirebileceksiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos