        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor Vanspor FK: 1 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Vanspor FK: 1 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Vanspor FK ile Esenler Erokspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 21:30 Güncelleme: 17.08.2025 - 21:30
        Vanspor tek attı 3 aldı!
        Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

        Stat: Atatürk

        Hakemler: Gürcan Hasova, Sezgin Çınar, Furkan Ulu

        Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Anestıs Vlachomitros (Batuhan Kör dk. 80), Alıou Badara Traore (Jefferson Nogueira Junior dk. 46), Francesc Crespi Regis, Ivan Cedric Bikoue Embolo, Benito Ramirez Del Toro (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 80), Sabahattin Destici (Medeni Bingöl dk. 90+2), Mehmet Özcan (Mert Çölgeçen dk. 66), Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

        Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mehmet Manış, Hasan Bilal, Bekir Can Kara, Burak Kavlak

        Teknik Direktör: Hakan Kutlu

        Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Dimitri Kevin Cavare, Onur Ulaş, Francis Nzaba, Enes Alıç, Tugay Kacar, Alper Karaman (Berat Luş dk. 72), Guelor Kanga Kaku (Eray Korkmaz dk. 30), Mame Mor Faye (Mikail Okyar dk. 39), Amilton Minervino Da Silva, Olarenwaju Ayobami Kayode (Hamza Catakovic dk. 73)

        Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Yunus Emre Gedik, Yusuf Yucer, Altar Han Hidayetoğlu, Muhammet Harun Genç,

        Teknik Direktör: Osman Özköylü

        Gol: Embolo (dk. 57) (Vanspor FK)

        Kırmızı kart: Onur Ulaş (dk. 26) (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Erdi Dikmen, (Vanspor FK), Dimitri Kevin Cavare (Esenler Erokspor)

