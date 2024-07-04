Vanessa Hudgens anne oldu
Beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile evlenen Vanessa Hudgens'in ilk çocuğu dünyaya geldi
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ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens ile profesyonel beyzbolcu Cole Tucker, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.
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35 yaşındaki Vanessa Hudgens ile 28 yaşındaki Cole Tucker'ın bebek beklediği, 2024 Oscar Ödülleri'nde ünlü oyuncunun belirgin görünen karnıyla anlaşılmıştı.
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Vanessa Hudgens, doğum yaptığı hastaneden dün taburcu oldu.
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Vanessa Hudgens ile Cole Tucker, ilk kez 2020'de Los Angeles'ta el ele görüntülenmişti.