Asılan afişlerde, ‘Sen dinine imanına evde kal’, ‘Evde kalisen yoğsa yoğ’, ‘Nelet gele böyle korona virüse’, ‘Sen Allah’an eve git’ ve ‘Hani evde kalidin’ gibi ifadelere yer verildi. Yöresel şiveli mesajlar görenleri gülümsetirken, bazı vatandaşlar ise asılan billboardların önünde özçekim yaptı.