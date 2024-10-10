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        Haberler Bilgi Yaşam Van’da kaybolan Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş kimdir, nerede, öldü mü, yaşıyor mu, ailesi kim?

        Van'da kaybolan Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş kimdir, nerede, ailesi kim?

        Van'da üniversite öğrencisi olan Rojin Kabaiş son durumu merak ediliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor. Peki Van'da kaybolan Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş kimdir, nerede, ailesi kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:22
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        • 1

          Van’da kaybolan Rojin Kabaiş ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin’in turnikeden geçtiği görülüyor. Peki Van’da kaybolan Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş kimdir, nerede, ailesi kim?

        • 2

          ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı

          İHA'nın haberine göre; Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi.

          27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin’in turnikeden geçtiği görülüyor.

        • 3

          Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin’in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

        • 4

          Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde devam ediyor.

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