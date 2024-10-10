Van’da kaybolan Rojin Kabaiş ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin’in turnikeden geçtiği görülüyor. Peki Van’da kaybolan Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş kimdir, nerede, ailesi kim?