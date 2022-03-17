DHA

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası´nda özenle bakılıyor.

DHA'nın haberine göre her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor.

Kedi Villası'nda özenle bakılan Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Bu yıl ilk olarak 2 Van kedisi, 5 yavru doğurdu. Yavru kediler ve anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde 2022'nin ilk yavruları dünyaya geldi. Şu anda 2 annemiz doğum yaptı ve 5 yavru dünyaya getirdi. Onlar özel odalara alındı. Yavru kedilerimiz şu anda ziyaretçilerin yasak olduğu yerdeler. Onlar aşısız olduğu için rahatsız edilmemeleri gerekiyor" dedi.