SINIR HATTINDA KUŞ UÇURTMUYORLAR

Kaçak göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi için beton duvarın üzerine ayrıca 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor.