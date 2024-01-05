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        Haberler Gündem Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli - Güncel haberler

        Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

        Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:59
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        Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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        Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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