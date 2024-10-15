Van Gölü'nün çekilmesiyle su altındaki kalıntılar görüntülendi

"Dalışın son gününde yine aynı bölgede yapılardan ayrı olarak üzerinde figürler bulunan birçok eser ve amfora (gövdesinden daha ince olan boyun kısmının altında dibe doğru daralarak sonlanan çömlek) parçaları ve daha nizami kesme taşlardan oluşan mekanlar tespit ettik.