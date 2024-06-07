Van Gölü'nde yeni mikrobiyalit kolonisi tespit edildi

Yaptıkları keşifte öncekilerden farklı yapıda olan 17 metre uzunluğundaki mikrobiyalit kolonisini ilk kez görüntülediklerini anlatan Ceylan, "Yeni bulunan bir koloniydi ve çok muzzam bir görüntüydü. Çevresini balıkçı ağları sarmıştı.