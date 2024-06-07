Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van Gölü'nde yeni mikrobiyalit kolonisi tespit edildi

        Van Gölü'nde yeni mikrobiyalit kolonisi tespit edildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi tarafından tespit edilen yeni mikrobiyalit (Dikit) kolonisi, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timleri, Ahlat'ta yürüttükleri çalışmalar sırasında yeni bir mikrobiyalit kolonisinin olduğunu belirledi.

        • 2

          Bunun üzerine, Dünya Çevre Günü kapsamında Van Gölü'nün derinliklerinde temizlik yapan Ceylan ve ekibi, DEGAK timleri ile Ahlat ilçesine giderek dalış yaptı.

        • 3

          Kıyıya 100 metre mesafede tespit edilen 17 metre uzunluğunda farklı yapıdaki mikrobiyalitler, Ceylan ve ekibi tarafından ilk kez kayıt altına alındı.

        • 4

          Mikrobiyalitlerin çevresini saran balıkçı ağları da dalış ekibi tarafından temizlendi.

        • 5

          Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK ekibinin, bölgede yeni bir mikrobiyalit kolonisi görmesi üzerine yaptıkları dalışta kendilerini heyecanlandıran görüntülerle karşılaştıklarını söyledi.

        • 6

          Yaptıkları keşifte öncekilerden farklı yapıda olan 17 metre uzunluğundaki mikrobiyalit kolonisini ilk kez görüntülediklerini anlatan Ceylan, "Yeni bulunan bir koloniydi ve çok muzzam bir görüntüydü. Çevresini balıkçı ağları sarmıştı.

        • 7

          O ağları temizleyerek gerçek görüntüsünün ortaya çıkmasını sağladık. Van Gölü muazzam güzel bir yer. Bu tür güzellikler kentin turizmine de katkı sunuyor. Dalış tutkunları buralara gelerek Van Gölü'ndeki mercanları görmek istiyor. Biz de Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfetmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

        • 8

          Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine destekleri için teşekkür eden Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

        • 9

          "Ülkemizin deniz yetki alanlarından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde icra ettiği görevlerden edindiği tecrübeleri Van Gölü'nde de Van'ın Edremit ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde konuşlanarak aktarmaya başladı.

        • 10

          Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, sahip olduğu güçlü, modern platformları ve deneyimli personeli ile Van Gölü'nde kalıcı şekilde konuşlanarak özellikle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele ediyor."

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Habertürk Anasayfa