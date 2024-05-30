Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü sürüyor
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Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğuna, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı binlerce turist tanıklık ediyor.
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Utah ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olan KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ve 6 kişilik ekibi de inci kefallerinin göçünü görüntüledi.
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Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda çekim yapan Şekercioğlu, karşılaştıkları manzaranın eşsiz olduğunu söyledi.
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Şekercioğlu, "2000'li yılların başında geldiğimde bu muhteşem balık göçünü görememiştim. İnci kefalinin göçünü ilk kez görmenin mutluluğunu yaşıyorum.
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Yok olma eşiğine gelmiş, soyu küresel çapta tehlikede olan İnci kefallerinin sayısı artık milyonlara hatta milyarlara ulaştı. Bu da doğanın korumansı ve bilinçlenmenin önemini gösteriyor" diye konuştu.
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1997'de Alaska'ya giderek somon balıklarının göçünü gördüğünü, aynı göçün Van'da da yaşandığını anlatan Şekercioğlu, şöyle dedi:
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"İnci kefalleri 1960'larda yılda 600 ton avlanırken artık yılda 10-15 bin ton avcılık yapılıyor. Yavrular korunuyor. İnci kefallerin boyu 14 santimetreden 22 santimetreye ulaştı. Bu da hem ekolojik açıdan hem ekonomik açıdan inci kefalinin değerinin artması demektir.
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Burası Alaska'ya rakip olabilir. Çünkü Avrupalıların Doğu Anadolu'ya gelmesi Alaska'ya gitmesinden çok daha kolay ve ekonomik. Bu muhteşem doğayı ekonomik katkı olarak bölge halkına sunabiliriz."
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