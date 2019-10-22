Meral Yıldız'ın haberine göre Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası Yapmak” 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından yargılanmasının devam ettiği ifade edilerek, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Çetin hakkında Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, gözaltı sürecinin devam ettiği vurgulandı. Açıklamanın devamında "Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.