Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletine karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda, YPG/PKK’lı terör unsurlarının operasyon yapılan bölgeden çıkmaları için ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala Suriye ve Irak’ta dikkat çeken iki olay yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE SURİYE'DE TAŞLADI

Suriye’nin Kamışlı ilçesinin güneyinde yer alan Qıdurbeg semtinde, dün sabah saat 09.00 ile 09.15 arasında ABD’ye ait 4. Grup’taki zırhlı birlikleri, terör örgütü PKK yandaşları tarafından taşlandı.

AKŞAM İSE K.IRAK'TA TAŞ YAĞMURUNA TUTTU

Kameraya yansıyan görüntülerin ardından ikinci olay ise Irak’ın kuzeyinde, IKBY bölgesinde, Duhok ile Erbil arasında meydana geldi. Suriye’den çıkan ve Irak’a geçen ABD’ye ait zırhlı birlikler burada da PKK’nın milislerince taş ve domates yağmuruna tutuldu. Yaşanan bu gelişmeyi, bölgedeki son durumu ve Soçi Zirvesi’ndeki dikkat çeken başlıkları Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, HABERTÜRK’e değerlendirdi.

“BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ”

“Suriye’nin Kamışlı ilçesinde ve IKBY bölgesinde, ABD’nin kendisini kullanmasından rahatsız olan YPG/PKK’lılar, yersiz ve zamansız terk ettiğini düşündüğü ABD’li askerleri, kendi milislerine ve halka taşlattı. ABD, terör örgütüyle işbirliği yaptı ve askerinin, bayrağının, zırhlılarının taşlanmasına maruz kaldı.

ABD’nin namus ve onur değerleriyle oynandı. Bu görüntü, ABD’nin Ortadoğu’da terör örgütleriyle yaptığı işbirliğinin bozguna uğradığının görüntüsüdür. Örgütün çıkarları kadar varsın. Örgütün çıkarlarına dokunduğun an örgütün milisleri ve halk tarafından taşlanırsın. Yani besle kargayı, oysun gözünü.

“SURİYE’NİN ÜNİTER YAPISI ÇOK ÖNEMLİ”

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılacak olan Soçi Zirvesi’ne gelirsek, bu görüşme, sadece Suriye’nin geleceği açısından değil; Türkiye’nin geleceği açısından da çok önemli. Suriye’nin üniter yapısını korumak, Türkiye’nin üniter yapısını da korumaktır.

Suriye’de üniter yapı korunmazsa bunu Türkiye’ye de dayatacaklardır. Türkiye Ayn-el Arap’ın, Kamışlı’nın statüsünü doğru belirleyemezse bu Türkiye’ye de dayatılacaktır. Kamışlı Havalimanı’na ise Rus askerlerinin geldiğine dair bilgiler var. Putin ile Erdoğan’ın görüşmesi gerçekten çok önemli.

BÖLGEDE SON DURUM NE?

Sahaya dönecek olursak, Tel Abyad ile Rasulayn’da YPG/PKK’nın çekilmesinin ardından mayın ve EYP temizliği yapılıyor. Askerlerimiz ve onlara destek olan Suriye Milli Ordusu, yeraltındaki tünelleri deşifre ediyorlar. Özellikle Kamışlı, Derbesiye ve Amudi’ye yönelik bir hazırlığın olduğunu değerlendiriyorum. Tel Abyad’ın batısında ve Ayn-el İsa’nın kuzeyine doğru birkaç köy daha temizledi. Bu Kobani’ye doğru bir genişlemeyi işaret ediyor.

“RUMEYLAN’IN STATÜSÜ NE OLACAK?”

ABD’li yetkililerin çok önemli bir açıklaması oldu. Suriye’nin petrolünü koruduklarını söylediler. Kamışlı’nın doğusunda ve Malikiye’nin güney batısında, Türkiye sınırına kuş uçuşu 10 kilometre uzaklıktaki, Rumeylan Petrol Sahası’ndan çekilmeyeceklerini açıkladılar. Burası ABD üssünün de olduğu bölge ancak Türkiye’nin belirlediği güvenlik koridorunun içerisinde kalıyor. Burada statünün nasıl şekilleneceği de büyük önem taşıyor.

“MÜNBİÇ’TE REJİM KARŞITI GÖSTERİ”

Münbiç’te çok önemli bir stres noktası var. Münbiç halkı, Rejim’i istemediğini ilişkin gösteriler yapıyor. Esnaf kepenklerini indirdi. Münbiç’in halkı ağırlıklı olarak Sünni ağırlıklı Arap. Rejim ise Şii destekli Nusayri ve PKK burada gerginliği artırıp kullanabilir.

“100 ABD ASKERİ DAHA ÇEKİLDİ”

ABD askerinin Sincar ve Duhok istikametine doğru çekildiği basına yansımıştı. Dün 100 kadar ABD askerinin de Irak’a geçtiğine dair saha bilgileri var. İki de kritik soru söz konusu… İran ve Rusya’nın, “Rejimle görüşün” cümlesinin altında ne var? Fayda-Mahsur? Diğeri ise ABD, neden müttefiki Türkiye ile koordineli bir çekilme yapmadı da Münbiç’i küresel rakibi Rusya’ya devrederken, diğer alanlarda istikrarsızlık yaratan bir icraat yaptı?”