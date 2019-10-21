Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın ardından 120 saatliğine ara verildi. Operasyona verilen 5 günlük arada 4 gün geride kaldı. Bu süre zarfında terör örgütü mensuplarının Tel Abyad ve Rasulayn’da konvoylar halinde kendileri için açılan koridordan çıktıkları dün kameralara yansıdı.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Dün sabah ise Tel Abyad bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22) şehit oldu. Güvenlik Uzmanı ve Askeri Stratejist Abdullah Ağar, mutabakatın bitmesine bir gün kala HABERTÜRK’ün sorularını yanıtladı ve bölgedeki son durumu anlattı. İşte Ağar’ın dikkat çeken tespitleri…

“BÖLGEDEN YARALILARINI ÇIKARDILAR”

“Bölgeden üzerinde Kızılhaçların olduğu ambulanslarla PKK’lı teröristlerin konvoylar halinde çekildiğini gördük. Ancak burada tahliyede çok sayıda ambulans kullanılması bize TSK’nın gerçekleştirdiği harekatta yaralanan teröristlerin bölgeden çıkarıldığı mesajını veriyor. Bunun yanında teröristlerden de bir bölümünü çıkardılar. Ancak PKK’nın verdiği görüntüye inanmaktansa bizim orada ne göreceğimiz önemli. Terörle mücadelede ilk kural ihtiyat ve tedbirdir. Tünellerin içinde bize ne bıraktılar daha bunu bilmiyoruz.

“O ALANLARDAN ÇIKMAYACAKLAR”

Açıkçası iki gün beklemeye gerek yok. Bugünden, terör örgütü PKK’nın Münbiç’ten, Ayn-el Arap’tan, Derbesiye’den, Haseke’den, Kamışlı’dan, Amudiye’den, Malikiye’den çıkmayacağını söyleyebiliriz. Soçi’de yapılacak zirveden önce de sonra da buradan terör örgütünün çıkacağını düşünmüyorum.

Rusya ya da Rejim güçlerine, ‘Ama bu insanlar terörist değil ki, buranın yerel halkı. Bu insanlar buranın askeri sivil meclisini oluşturan insanlar’ diyecekler. Bunu bir dönem Güneydoğu’da da sözde asayiş uygulaması ve söylemiyle yapmaya kalktılar.

“RUSYA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAZ”

Bölücü örgütün ideolojik, demografik ve silahlı mücadelesini, ihtirasını kırmadığımız sürece bu döngü devam edecek. O nedenle mücadele de özellikle Kobani ve Kamışlı çok önemli. Türkiye’nin demiri tavında dövmesi ve Rusya ile buradaki terör unsurlarını sonlandırması adına anlaşması gerekiyor.

O yüzden bu görüşme gerçekten çok önemli. Rusya’nın Türkiye için elini taşın altına koymayacağını da baştan unutmamalıyız. Barış Pınarı Harekatı’nın PKK’da özellikle ABD’yle ilişkiler ve aldığı darbe bağlamında büyük bir hayal kırıklığı yarattığını da görmeliyiz.

“TSK, YENİ POZİSYONUNU ALDI”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),‘ateş etme’ arası süresince mutlaka tahkimat yapıp yeniden pozisyonunu almıştır. Yerlerini daha da sağlamlaştırıp, ileri harekata yönelik hazırlıklarını tamamlamışlardır. Önümüzdeki günlerde terörden arındırılan 1500 kilometrekarelik alanı genişletecek hamleler yapabilirler. Çünkü bölgede alan var. Bizimkilerin bu saatten sonra açılıp, yayılması ve boş alanları güvenliği sağlayarak tutması lazım. Nihai 444’e 32’lik hedefe yönelik askeri ayrıntılar TSK tarafından en ince detayına kadar düşünülür.

“HAREKATIN ERTELENMESİ DURUMUNDA”

Burada önemli olan, Rusya ile yapılacak olan görüşmedir. Anlaşma olmaması ve harekatı olası erteleme durumunda YPG/PKK, rakip ve rekabet halindeki eksenler her alanda güçlenir. Karşımıza bizden bağımsız, bize karşı yeni işbirlikleri ve ittifaklar çıkar. Yıldıran ve düşünmeye fırsat bırakmayan yıldırım doktrinli harekatlar durduğu, duraksadığı an, amaçsızlaşır, karmaşa ve kilitlerle karşılaşır.

“YPG/PKK, DEAŞ’I HERKESE KARŞI KULLANIYOR”

Bölücü terör örgütü, DEAŞ’lı teröristleri, çocuklarını, gelinlerini sadece bize karşı değil, ABD’ye, AB’ye, İran’a, Suriye’ye karşı da kullanıyor. Metodları ise kendi adına pis işler, doğrusal-asimetrik saldırılar ve savaştırma. Koz, tehdit, pazarlık ve mübadele aracı olarak da PKK, DEAŞ’ı kullanıyor. Teslim alınan YPG/PKK’lı bir terörist ‘eski DEAŞ’lı’ olduğu yalanını söylüyor. Sahada YPG’li teröristler, ‘Bizim için savaşın diye teklif ettiler o yüzden PKK’ya katıldım. Hapishane koşulları kötüydü o yüzden örgütün saflarına geçtim’ diye uydurma ifadeler de veriyor.

“HASEKE’DE BÖLÜCÜ ÖRGÜT MİLİS YIĞIYOR”

Haseke gibi PKK’nın kontrolünde olan bölgelerde önümüzdeki günlerde terör örgütü, DEAŞ’ı bombalı saldırılarda kullanıp, ‘Bu provakatif eylemi Türkiye yaptı’ gibi suçlamalar da geliştirebilir. Haseke tarafında PKK’nın milis yığdığına ve saldırmaya hazırlandığına dair saha bilgisi de söz konusu.

Soçi görüşmesi öncesi terör örgütünün mevzii tutma gayreti içinde olduğu açık. Tel Abyad’ta taciz ateşiyle bir Mehmetçiğimizin şehit olması, Şırnak Uludere’de orman işçilerine roketli saldırı, Doğubeyazıt’ta yine karakolumuza yönelik roketli saldırı örgütün direncini göstermeye çalışması.

“MÜNBİÇ’TE PKK, REJİM’İ İSTEMİYOR”

Münbiç’te PKK’nın kontrolündeki yerel yönetim Rejim güçlerini ilçede istemiyor. Rasulayn’ın kırsalında ise PKK ile Rejim arasında çatışma yaşanma olasılığı var. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),9 saat arayla iki paylaşımda bulundu ve bir Mehmetçiğin şehit olduğu, bir binbaşımızın ise ayağından yaralandığı haberini verdi. YPG/PKK’nın 30’dan fazla taciz ve saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Bu agresiflikle kendi tabanına moral vermeye çalışıyor. Bölgeden çekilen ABD’li askerlerin kollarına taktıkları beçlerde ise PKK’nın kadın kolu YPJ’nin arması dikkat çekiyor.

“PENÇE’DEN SURİYE’YE GİTMİŞTİ”

Tel Abyad yakınlarında şehit düşen askerimiz Sefa Fındık’ın fotoğrafına dikkatli bakarsanız, o dağlar, Hakkari’nin karşısındaki dağlardır. Pençe Harekatı’yla çıktığı dağlardan o şehidimiz tugayıyla birlikte Suriye’nin çöllerine indiler. Ve orada, Mehmetçik’e ‘Ateş etme’ emri verildiği bir günde kendisine ateş eden teröristler tarafından vatanı için canını verdi. Ruhun şad olsun Komando Uzman Onbaşı Sefa Fındık…”