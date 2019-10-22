Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır'da dün gözaltına Kayapınar, Kocaköy ve Bismil Belediye başkanlarının yerine kayyum atandı. Kayapınar Belediyesi’ne İlçe Kaymakamı Ünal Koç, Bismil Belediyesi'ne İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Kocaköy Belediyesi’ne İlçe Kaymakamı Yusuf Turhan belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.