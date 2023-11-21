Van Der Sar'dan flaş Altay Bayındır sözleri
Edwin van der Sar'dan Altay Bayındır'ın "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar" sözlerine flaş bir cevap geldi
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Manchester United forması giyen Altay Bayındır'a, Edwin van der Sar'den flaş bir yorum geldi.
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İngiltere Premier League ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altay Bayındır'ın, "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar" sözlerine yer verirken, kırmızı-şeytanların efsane isminden flaş bir yorum geldi.
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ManU'da emekli olan 53 yaşındaki isim, kulübün Altay paylaşımına ise şu sözlerle cevap verdi:
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"Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!"
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Yaz transfer döneminde Inter'den 50 milyon Euro'ya kadroya katılan Onana, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta kalesinde 30 gol görmüştü.