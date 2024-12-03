Van'da terör soruşturması: 17 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA'nın haberine göre; ekiplerce 24 Kasım-1 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 24 Kasım-1 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.