Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj: Mollakasım Halk Plajı

        Van'ın Tuşba ilçesinin Mollakasım Mahallesi'ndeki halk plajında, 6. kez mavi bayrak alınması için hazırlıklar tamamlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 09:30
        • 1

          Ülkede denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj olma özelliğini taşıyan Mollakasım Halk Plajı, 2018'den bu yana Mavi Bayraklı Plajlar listesindeki yerini koruyor. Çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler başlıkları altında belirlenen 33 kriteri yerine getiren plaj, 6. kez Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen mavi bayrağı almak için gün sayıyor. 

           

        • 2

          Yakın zamanda Van'a gelmesi beklenen görevlilerin belirlenen kriterlerle ilgili inceleme yapacağı plajda, Tuşba Belediyesi ekipleri de hazırlıklarını tamamladı. Kentte sıcaklığın artmasıyla mavi bayraklı plajda yoğunluk yaşanıyor. Sıcaktan bunalarak Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'ne gelenler, hem belediyenin oluşturduğu alanda piknik yapıyor hem de gölde yüzerek serinliyor.

        • 3

          "33 KRİTERİ YERİNE GETİRDİK"

          Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mollakasım Halk Plajı'nın ülkede denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj olduğunu söyledi. Plajın 2018'den bu yana her yıl mavi bayrağı almaya hak kazandığını ifade eden Akman, şunları kaydetti:

        • 4

          "Plajımızın suyu temiz ve berrak, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Plajı 5 yıl önce halkımızın hizmetine sunduk. Mavi bayrağı almak için 33 kriter gerekiyor. Her yıl bu 33 kriteri yerine getirerek bayrağı alıyoruz. Bu yıl da bayrağı almak için başvuruda bulunduk, 33 kriteri de yerine getirdik. Yakın zamanda görevliler kontrol amacıyla gelecekler. Ondan sonra bayrağımızı gönderecekler."

        • 5

          Çevre temizliğinden yeşilliğe, soyunma kabinlerinden çardaklara kadar tüm detayların kontrol edildiğini anlatan Akman, plaja ilginin yüksek olduğunu aktardı. Akman, plaja Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden gelenlerin de olduğunu dile getirerek, özellikle Gaziantep, Batman, Diyarbakır gibi illerde hava sıcaklığı yüksek olduğu için vatandaşların gelip burada 3-4 ay dinlendiğini belirtti.

           

        • 6

          Kadınlar plajını da yaptıklarını anlatan Akman, "22 dönüm araziye 2 katlı hizmet binası, 150 tonluk su deposu, 50 çardak ve diğer donatıları yapıp kadınlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

        • 7

          "HER YIL BURAYA GELİYORUZ"

          Plaja gelen vatandaşlardan Mehmet Algıç, uzun geçen kış mevsiminin ardından Van'da yüzme sezonunun açıldığını belirtti. Mollakasım Mahallesi'nin en çok ilgi gören yerlerden biri olduğunu ifade eden Algıç, "Mavi bayraklı plajın suyunun çok temiz olduğunu söyleyebilirim. Biz de bu güzelliği değerlendirmek istedik. Güzel keyifli zaman geçirdik" diye konuştu.

           

        • 8

          Algıç, bütün vatandaşları bu güzel plaja davet ettiğini söyledi. İstanbul'dan gelen Zehra Sezen Tuncer ise Vanlı olduğunu, İstanbul'da yaşadığını söyledi.

        • 9

          Her yıl bu plaja geldiğini anlatan Tuncer, plajda İran'dan gelen turistlerin de yoğunlukta olduğunu anlattı. Tuncer, "Çok temiz, berrak bir suyu var buranın. İstanbul'dan arkadaşımı da getirdim. Gün batımı da çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

           

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Benzin ve motorine zam geldi
        Benzin ve motorine zam geldi
        200 milyar dolarlık proje seti
        200 milyar dolarlık proje seti
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Bakanlar Yerlikaya ve Tunç'tan selin vurduğu Bartın'da açıklamalar
        Bakanlar Yerlikaya ve Tunç'tan selin vurduğu Bartın'da açıklamalar
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!