Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - En Son Haberler

Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Giriş: 30.01.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - En Son Haberler
Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım." diye konuştu.

Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kudüs'te 9 Filistinli gözaltına alındı
Kudüs'te 9 Filistinli gözaltına alındı
Kayseri'de 66 kavşakta
Kayseri'de 66 kavşakta "Yeşil Dalga"
Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
Bingöl'de 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek
Bingöl'de 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.