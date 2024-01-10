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        Haberler Gündem Van'da kar nedeniyle yolda kalan kamyonet, belediye ekiplerince kurtarıldı - Güncel haberler

        Van'da kar nedeniyle yolda kalan kamyonet, belediye ekiplerince kurtarıldı

        Van'ın Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sebze yüklü kamyonet belediye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 22:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:06
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        Kamyonet, kar nedeniyle yolda kaldı
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        Muradiye Belediyesinin karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, belirlenen program kapsamında, ana arter ve sokakların yanı sıra mahalle ve mezra yollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

        Ayrıca ihbarlar doğrultusunda gelen taleplere müdahale eden ekipler, Adaklı Mahallesi'nde kara saplanan sebze yüklü kamyoneti kurtardı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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