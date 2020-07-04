İHA

Van Gölü’nde 27 Haziran günü batan tekneden şu ana kadar 10 göçmenin cesedine ulaşıldı. Göçmenlerin bulunması için havadan, karadan ve gölden arama çalışmaları devam ederken, bugün Bitlis-Reşadiye bölgesinde pikniğe giden vatandaşların göl üstünde ceset olduğunu fark etmeleri üzerine olay yetkililere bilgi verildi.

OLAY YERİNDEKİ EKİPLER GÖLDEKİ CESEDİ ÇIKARDI

Öte yandan Bitlis'in Tatvan'dan Van'na seyir halinde olan İdrisi Bitlisi Feribotu, Deve Boynu mevkiinde kaptan ve yolcular tarafı da göl üzerinde 2 kilometre arayla 2 cismin olduğunu gördüler. Yaklaştıkca ceset olduğunu fark etmeleri üzerine durumu yetkilere bildirdiler. Bölgeye giden Jandarma ekipleri cesetleri su yüzeyinden aldı. Bugün bulunan 3 cesetle birlikte ceset sayısı 10'a yükseldi.