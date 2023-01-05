Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Van'da alabalık sağımı yapıldı

Van'da yavru alabalık üretimi için sağım yapıldı

Van'ın Gürpınar ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı. Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, kentte yaklaşık 15 bin ailenin geçimini alabalık yetiştiriciliği ve inci kefali avcılığıyla sağladığını belirterek, "İlimizdeki işletmelerin 22'sinde yavru alabalık yetiştiriliyor. 4 alabalık işletmesi şu an kurulma aşamasında. Bu tesisler faaliyete geçtikten sonra ilimizdeki işletme sayısı 42 olacak" dedi. İşletme sahibi Reşit Yılmaz ise, "Alabalık sağımı bizim için önemli. Yıl boyunca bu günü bekliyoruz. Sağım yapmaya başladık. Anaç balıklardan güzel verim elde ediyoruz" diye konuştu

Giriş: 05.01.2023 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da alabalık sağımı yapıldı
AA

Van'daki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

Gürpınar ilçesi Değirmendüzü Mahallesi'ndeki alabalık çiftliğinde işlem, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi. Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van'da 38 alabalık tesisi bulunduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 15 bin ailenin geçimini alabalık yetiştiriciliği ve inci kefali avcılığıyla sağladığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"İŞLETME SAYISI 42 OLACAK"

"İlimizdeki işletmelerin 22'sinde yavru alabalık yetiştiriliyor. 4 alabalık işletmesi şu an kurulma aşamasında. Bunlar 600 ton ve yaklaşık 43 milyon yavru balık kapasitelidir. Bu tesisler faaliyete geçtikten sonra ilimizdeki işletme sayısı 42 olacak. Bunların toplam kapasitesi yaklaşık 4 bin 550 ton alabalık ve 73 milyon da yavru alabalık olacaktır. Mevsim şartlarına ve su sıcaklığına göre aralık, ocak ve şubat aylarında alabalık sağımları yapılıyor. Biz de kentteki tesisleri sürekli ziyaret ediyoruz. Üreticileri balık yetiştiriciliği ve hastalıklarına karşı bilgilendiriyoruz."

"YIL BOYUNCA BU GÜNÜ BEKLİYORUZ"

İşletme sahibi Reşit Yılmaz ise sağım yapılacak balıkları bir ay önce özel bölümlere aldıklarını ve ay sonunda özenle sağımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Alabalığın çok zor şartlarda yetiştirildiğini anlatan Yılmaz, "Alabalık sağımı bizim için önemli. Yıl boyunca bu günü bekliyoruz. Sağım yapmaya başladık. Anaç balıklardan güzel verim elde ediyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bize yardımcı oluyor. Çevre illerden misafirlerimiz geliyor. Balığın kilogramını toptan 70 liraya satıyoruz." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Metrelerce kar yağan o ilde en kurak kış!
Metrelerce kar yağan o ilde en kurak kış!
Mersin'de orman yangınları için
Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim Aracı"
İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
Erythrai Antik Kenti'nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı
Erythrai Antik Kenti'nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.