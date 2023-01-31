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Van'da 12 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu

Van Büyükşehir Belediyesi, 6'sı çocuk 12 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Belediye binasında sandalyelerini teslim alan aileler, kendilerine her zaman destek veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti

Giriş: 31.01.2023 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da 12 engelliye tekerlekli sandalye desteği
AA

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda E-devlet kapısı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne başvuru yapan 6 çocuk ve 6 yetişkin engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediye binasında sandalyelerini teslim alan aileler, kendilerine her zaman destek veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 33 kişiye tekerlekli sandalye, 14 aileye ise medikal malzeme desteği verdi.

*Fotoğraflar: İHA

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