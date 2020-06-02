Riot Games’in heyecanla beklenen 5'e 5, birinci şahıs, taktiksel nişancı oyunu VALORANT bugün oyuncularla buluştu. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, www.PlayVALORANT.com adresinden VALORANT hesabı oluşturup oyunu bilgisayarlarına ücretsiz bir şekilde indirerek oynamaya başlayabiliyor.
VALORANT, yüksek duyarlılığa sahip nişancılığa, silah çeşitliliğine, kendine has yetenekleri olan ajanlara sahip bir oyun. Oyunculara üst düzey rekabet sunan bir deneyim için tasarlanmış haritalara sahip, çok oyunculu bir oyun olan VALORANT'ta beşer oyuncudan oluşan iki takım, saldıranların savunuculara karşı olduğu 24 turda mücadele ederek tur tabanlı mücadeleleri kazanmaya çalışıyor.
Oynaması ücretsiz olan VALORANT, dünyaya yayılmış bir rekabeti mümkün kılacak şekilde çok çeşitli PC donanımlarında çalışması için optimize edilmiş.
Her ay 100 milyonun üzerinde oyuncu tarafından oynanan League of Legends (LoL) oyununun geliştiricisi olan Riot Games, FPS (birinci şahıs nişancı) türündeki ilk oyunu olan VALORANT’ta sunucu kalitesi, global altyapısı ve özel hile karşıtlığı (anti-cheat) teknolojisiyle taktiksel nişancılık türünün temelinde yer alan ilkeleri ve oyun deneyiminin rekabet bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor.
DÜŞÜK PING HİZMETİ
VALORANT tüm oyuncular için ücretsiz ve özel tahsis edilmiş 128-tick sunucularla çıkıyor. VALORANT sunucuları ayrıca, örnek hızını arttırarak (upsampling) tüm oyuncu hareketlerini 128 FPS'ye çekebilecek; yani rakibiniz zayıf internet bağlantısı sebebiyle gecikme (lag) yaşasa bile, VALORANT sunucuları onun hareketini de otomatik olarak akıcı bir 128 FPS'ye taşıyacak.
Bunlara ek olarak, global düzeyde oyuncuların en az yüzde 70'ine 35 milisaniyeden düşük ping hizmeti sunmayı misyon edinen Riot Games, “Riot Direct” adı altında internet hizmet sağlayıcılarıyla denklik düzenlemeleri konusunda çalışıyor.
Riot Direct'in ana taşıyıcılardan oluşan global ağı çoğu büyük şehirdeki varlığıyla ping, bozuk yönlendirmeleri tamir edebilme becerisi, tıkalı güzergâhlarda yük dengeleme ve gelecekte daha da çok oyuncuya hizmet verebilmek için yeni devreler ekleme konusunda VALORANT oyuncularına hizmet sağlıyor.
ÖZEL HİLE TESPİT SİSTEMİ
Riot Games’in geliştirdiği yeni hile koruma platformu oyuna geliştirme sürecinin en başında dahil edildi. Şirketin sahip olduğu ve geliştirdiği bir hile tespit aracı olan Vanguard, devamlı güncellenen tespit yöntemlerine ve hilecileri anında uzaklaştırma becerisine sahip. Bu yenilikçi sistemle birlikte hile yapan bir oyuncu tespit edildiği anda oyun anında sona eriyor ve kalan tüm oyuncular için telafi sayılıyor.
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