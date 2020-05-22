Riot Games, heyecanla beklenen karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu VALORANT'ın 2 Haziran 2020'de dünya çapındaki birçok bölgede ücretsiz olarak çıkacağını duyurdu. Oyunun kapalı beta sürümü 28 Mayıs'ta sona erecek. Rekabetçi 5'e 5 taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, resmi olarak çıktıktan sonra, tüm oyuncular ilerleyişlerine baştan başlayacak ve dünya çapındaki diğer yeni oyuncularla mücadele ederken onlarla aynı anda ilerleyecek.
Riot Games'in VALORANT ekibinin Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Amacımız VALORANT'ı en kısa sürede en fazla bölgeye ulaştırmaktı; dolayısıyla 2 Haziran'da bunu yapabileceğimiz için çok heyecanlıyız. Ekipçe küresel VALORANT topluluğuna onlarca yıl boyunca hizmet sunma taahhüdümüz için, bu önemli adımı dört gözle bekliyoruz. Bu, birlikte çıktığımız yolculuğun sadece başlangıcı” dedi.
VALORANT ekibinin daha önce açıkladığı üzere, oyunun resmi çıkışıyla birlikte yeni oyun içerikleri, yeni oyun modu, yeni ajan ve haritalar da oyun severlerle buluşacak. Riot Games ayrıca artan oyuncu taleplerini karşılayabilmek için yakın dönem yol haritasında yeni oyun sunucuları eklemeyi ve böylelikle VALORANT özelinde gecikmeleri azaltmayı da öncelikleri arasına aldığını duyurdu.
Yeni VALORANT sunucuları, Atlanta, Dallas, Londra, Madrid ve Varşova'da yer alacak. Riot Games bir süre önce küresel COVID-19 salgınının yol açtığı beklenmedik gelişmelere rağmen VALORANT Kapalı Betası'nı dünyanın dört bir yanındaki küresel oyuncu topluluğuna ulaştırmıştı.
TWITCH REKORLARINI ALT ÜST ETMİŞTİ
Aylık 100 milyonun üzerinde oyuncu kitlesine sahip olan League of Legends (LoL) oyununun yapımcısı olan Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu VALORANT’ın kapalı beta dönemi ilk gününde izlenme rekorlarını alt üst etmişti.
Oyun, dünyanın en çok izlenen canlı yayın eğlence platformu Twitch üzerinde tek günde 1.7 milyon eşzamanlı seyirciye ulaştı ve bir günde 34 milyon saat izlenme süresiyle Twitch rekorunu kırdı. VALORANT, 3 Nisan 2020'de oyun görüntüleriyle yapılan “ilk gösterim” etkinliğiyle de 12.2 milyon saat izlenmiş ve bu daldaki Twitch tek günlük izlenme süresi rekorunu da kırmıştı.
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