Yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ekim ayının girmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine düşerken, yağışlı hava etkisini gösterdi. Sağanak yağış bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın etkili olduğu Samsun'da sel ve su baskınları görüldü. 2 Ekim Pazartesi günü okula gidecek öğrenciler gözünü Samsun Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, "Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim bugün Samsun'da okul var mı?" İşte ayrıntılar...