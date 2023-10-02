Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Valilik'ten açıklama geldi! Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim 2023 Pazartesi bugün Samsun'da okul var mı?

        Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim bugün okul var mı?

        Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olurken, sağanak yağış bazı il ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın etkili olduğu bazı illerde sel ve su baskınları görüldü. Kuvvetli sağanak yağışın sele neden olduğu illerden biri de Samsun oldu. Yaşanan bu gelişme, "Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim bugün Samsun'da okul var mı?" Sorularını gündeme getirdi. Konuya ilişkin kritik açıklama Samsun Valiliği'nden geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 09:07 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ekim ayının girmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine düşerken, yağışlı hava etkisini gösterdi. Sağanak yağış bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın etkili olduğu Samsun'da sel ve su baskınları görüldü. 2 Ekim Pazartesi günü okula gidecek öğrenciler gözünü Samsun Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, "Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim bugün Samsun'da okul var mı?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          SAMSUN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

          Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        • 3

          Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Beşiktaş hayata döndü!
        Beşiktaş hayata döndü!
        Habertürk Anasayfa