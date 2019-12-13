AA

DAP Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, konut sahibi olmak isteyenler için başlattığı kampanya çerçevesinde yıl sonunda bitecek yüzde 10 KDV avantajına ek olarak, yüzde 10 indirim yapılacağı belirtildi. Böylece, liste fiyatı 2 milyon TL olan bir konuta yüzde 18 KDV yerine yüzde 8 KDV ödeyerek 169 bin 491 TL kazanan alıcının, kampanya kapsamında ek yüzde 10 indirimle (183 bin 51TL) birlikte toplam kazancı 352 bin 542 TL’ye yükseliyor. Kampanyanın Validebağ Konakları’nda geçerli olacağı açıklandı

Proje, 5’şer katlı toplam 319 Konak ve 47 dükkandan oluşuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Doğru konumda doğru fiyatla konuta ulaşım için bugüne kadar hep ilkleri gerçekleştiren DAP Yapı olarak şimdi de yılın ‘son’ fırsatını devreye aldık. Böylece sektörün yeni bir heyecana ihtiyaç duyduğu bugünlerde DAP Yapı olarak Validebağ Konakları’nda alım fırsatını zirveye taşıdık.” ifadelerini kullandı.