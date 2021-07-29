HABERTURK.COM

Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından olan Vakko 31 Ağustos itibarıyla gömlek üretimine son vereceğini açıkladı.

Vakko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son yıllarda tüketici eğilimlerinin ve dolayısıyla tercihlerinin değişmesi sonucu olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanması söz konusu olmuştur. Bu farklılaşma sonucu mevcut gömlek bandımızdaki gömlek üretim adetlerimizin azalması ve maliyetlerimizin artması nedenleri ile tesisimizde gömlek üretimin devam etmesi ekonomik açıdan verimli olmaktan çıkmış ve sürdürülemez hale gelmiştir. Pazarlardaki rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak amacıyla üretim tesisimizdeki gömlek üretim faaliyetlerinin 31/08/2021 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve çalışanlar ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Grup Başkanı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir."