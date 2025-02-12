Vakıflar Genel Müdürlüğü'den Ayasofya iddialarına yanıt

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Galeri Katı'ndan elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiası gerçek dışıdır. Ecdad yadigarı olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte; gelirleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hesaplarında yer almakta ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Galeri Katı'ndan elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiası gerçek dışıdır.



Ecdad yadigarı olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte; gelirleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hesaplarında… — VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) February 11, 2025

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.