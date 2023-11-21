VakıfBank, THY'yi 3-1'le geçti!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Neriman Özsoy, Macris, Şeyma Ercan, Derya Güç)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Busa, İdil Başcan, Selin Çalışkan)
Setler: 23-25, 25-27, 25-17, 23-25
Süre: 117 dakika (27, 34, 27, 29)