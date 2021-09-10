Vakıfbank'tan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

VakıfBank, 2020 sonunda gerçekleştirdiği, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işleminin ardından ikinci ihracı da başarıyla tamamlayarak bu işlemi ikinci kez gerçekleştiren ilk mevduat bankası oldu.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Fonlama yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olarak, ikinci Sürdürülebilir Eurobond ihracımızı da başarıyla gerçekleştirdik. Söz konusu işleme Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı yüzde 5,625 oldu. Aralık 2020’de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup sadece Sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan fonlara ilk kez ulaşmıştık. Bu fonlar, ikinci ihracımıza da güçlü talep gösterdi. 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, Bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin ve kurmuş olduğumuz sürdürülebilir finansman programının başarısını bir kez daha teyit etti” diye konuştu.
ÇEVRE DOSTU VE SOSYAL TEMALI KREDİLER FİNANSE EDİLECEK
VakıfBank’ın uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da sektörün aktif ve öncü oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başarıyla gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi ve Sürdürülebilir Eurobond ihraçlarının yanı sıra geçtiğimiz yıllarda Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma kuruluşları ile imzaladığımız sürdürülebilirlik temalı krediler bu alanda güçlü adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir. Bu ihracımız ile elde edilen kaynakla stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri altında çevre dostu ve sosyal temalı kredileri finanse edeceğiz. Böylece kaynak yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı fonlama yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun aktif tarafında da sürdürülebilir temalı ürünlerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz.”
VakıfBank olarak bu yılın mart ayında 1 milyar 750 milyon dolar tutarında Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemini gerçekleştirdiklerini hatırlatan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, “Bu yeni Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla birlikte bu yıl içindeki ikinci büyük fonlama işlemimizi de başarıyla tamamlamış olduk. Özellikle işleme gelen güçlü talep VakıfBank’ın ve ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesi ve itibarını bir kez daha teyit etmiş oldu. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
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