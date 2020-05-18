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Halkbank ve Vakıfbank'ın geçen hafta açıklanan ve her iki bankanın da ayrı ayrı 7 milyar TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde yapılacak sermaye artırımları kapsamında, ihraç edilecek payların satış fiyatları sırasıyla 1 TL nominal değerli paylar için 5.72 TL ve 4.98 TL olarak belirlendi.

Açıklamalar her iki banka tarafından Cuma akşamı KAP'a yapıldı. Açıklanan fiyatlar hisselerin Cuma günü kapanış fiyatının üstünde yer alıyor. Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) tahsisli yapılacak sermaye artırımları sonrasında TVF'nin Halkbank'taki payı yüzde 51.1'den yüzde 75.3'e yükselecek, halka açık kısmın oranı ise yüzde 48.9'dan yüzde 24.7'ye inecek.

Vakıfbank'ta ise TVF yüzde 36 sermaye payı ile en büyük ortak haline gelecek. Hazine'nin payı yüzde 43'ten yüzde 27.5'e, halka açık kısmın büyüklüğü yüzde 25.2'den yüzde 16.1'e düşecek. Halkbank'ın açıklamasında bankanın 1.25 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, tahsisli ve nakden toplamda 7 milyar TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde sermaye artırımı yoluyla artırılması kapsamında ihraç edilecek payların satış fiyatının, 1 TL nominal değerli paylar için 5.72 olarak belirlendiği belirtildi.

7 MİLYAR TL SATIŞ HASILATI

Açıklamada sermaye artırımı sonunda çıkarılmış sermayenin1.25 milyar TL'den 2.47 milyar TL'ye çıkacağı ifade edildi. Vakıfbank da 2.5 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7 milyar TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar sermaye artırımı yoluyla artırılması kapsamında ihraç edilecek payların satış fiyatının, 1 TL nominal değerli pay için 4.98 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Buna göre sermaye artırımı sonucunda Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesi 2.5 milyar TL'den 3.9 milyar TL'ye çıkacak. Türkiye Varlık Fonu (TVF) geçen hafta, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılacağını açıklamıştı. Bu işlemle TVF de Vakıfbank'a hissedar oluyor.