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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Guidetti ile sözleşme yeniledi! - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, Guidetti ile sözleşme yeniledi!

        VakıfBank Spor Kulübü, 2008'den bu yana takımın başında bulunan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2025-26, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında da sarı siyahlıların başarısı için mücadele etmeye devam edecek İtalyan başantrenör, VakıfBank'ta toplam 20 yıl çalışmış olacak. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Guidetti, görev süresiyle de ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza atacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:36
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        VakıfBank, Guidetti ile sözleşme yeniledi!
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        VakıfBank Spor Kulübü, 2008'den bu yana kadın voleybol takımının başında bulunan başantrenör Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında da sarı siyahlıların başarısı için mücadele etmeye devam edecek İtalyan başantrenör, VakıfBank'ta toplam 20 yıl çalışmış olacak. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Guidetti, görev süresiyle de ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza atacak." denildi.

        Giovanni Guidetti, VakıfBank'la 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'de 7 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Şampiyonlar Kupası kazandı.

        VakıfBank, Guidetti'nin başantrenörlüğü döneminde adını 3 kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

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